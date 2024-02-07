先嗇宮元宵點燈搶頭香 「魚躍龍門」為考生祈福

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（中央社記者高華謙新北7日電）先嗇宮今晚舉行元宵燈會開燈儀式，先嗇宮董事長李乾龍表示，這次主燈設計「魚躍龍門」、「獨佔鰲頭」等，就是要為考生祈福。新北市府指出，先嗇宮是新北燈節中最早點燈的。

位於新北市三重區的先嗇宮今晚舉行元宵燈會開燈儀式，在立法院副院長江啟臣、李乾龍、新北市政府民政局長林耀長與國民黨新北市議員陳偉杰等人按下點燈開關後，不僅點亮燈具，還施放煙火，場面壯觀。

李乾龍致詞時表示，先嗇宮每年都有燈會，明年就是先嗇宮270週年，因此今年特別用心，主燈設計「魚躍龍門」、「獨佔鰲頭」，就是要為考生祈福，後面還有文昌殿，考生來就送狀元餅、智慧餅，讓考生到考場妙筆生花。

江啟臣指出，每逢春節燈會或元宵節，先嗇宮幾乎都搶頭香點燈。希望今年經濟更好，也希望在先嗇宮神農大帝與眾神保佑下，各行各業不僅百花齊放，更要賺大錢、都有剩錢，也要平安健康。

江啟臣表示，他要感謝李乾龍率領先嗇宮董監事團隊，在宗教信仰、社會公益都付出很大心力，甚至是兩岸文化與宗教交流，幾乎不管任何時期，只要做得到一定努力做。宗教存在重要功能就是穩定人心與社會，今天點亮不只是此時此刻，而是未來一整年國家、社會光明的未來。

林耀長指出，感謝先嗇宮將最漂亮的燈放在大都會公園，新北市長侯友宜將於2月16日點燈；先嗇宮過去連6年協助市府，這次也是新北燈節中最早點燈的，將連17天展出。

林耀長表示，先嗇宮過去在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間或在警消設備協助上從不吝嗇，還協助弱勢族群，感謝先嗇宮協助。（編輯：戴光育）1130207

新北市三重區先嗇宮7日晚間舉行元宵燈會開燈儀式，今年特別準備主燈「獨佔鰲頭」（圖），祝福考生妙筆生花。中央社記者高華謙攝 113年2月7日