台北燈節現簡體字 北市：上海自行設計參展花燈

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北燈節遭網友批評國稅局前的花燈都是簡體字，引起討論。觀傳局表示依慣例設友好燈區，花燈由參展的上海自行設計，會運用當地語言，加註繁體中文是方便民眾玩猜謎。

有網友發文表示，北市國稅局前的花燈都是簡體字，批評「未來大文化統一指日可待」，文章發酵後引發討論。

觀光傳播局今表示，「2024台北燈節」依往例設置友好燈區，今年共16個城市響應，燈組皆由參展城市自行設計，展現城市特色、人文風情，也會運用當地語言呈現。

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觀傳局說，上海市今年以VISIT SHANGHAI作品參展，花燈也是上海方自行製造再船運到台北組裝，作品呈現上海風貌，也設計了200顆燈謎小燈籠與觀展民眾互動，並在每一顆燈籠加掛繁體中文，以便民眾辨讀猜謎。

觀傳局指出，其他參展城市如如日本大阪市燈組，以日文及日文漢字呈現「快來了，萬博」以宣傳2025年日本國際博覽會將在大阪舉行；韓國大邱市燈組以韓文寫下「西門市場」、上海市以簡體中文製作燈謎小燈籠等等，觀傳局原則上尊重參展城市的藝術設計。（編輯：張銘坤）1130206