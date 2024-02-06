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台灣燈會安平燈區遊客找主燈 南市府：每件都是

2024/2/6 14:40（2/6 15:21 更新）
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2024台灣燈會安平燈區3日啟燈，以台南意象為主軸，強調藝術與環境、自然共融。圖為展出作品「被移植的生命」。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月6日
2024台灣燈會安平燈區3日啟燈，以台南意象為主軸，強調藝術與環境、自然共融。圖為展出作品「被移植的生命」。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）2024台灣燈會安平燈區3日啟燈，有遊客上網反映「燈太少、找不到主燈」，市府指出，燈會主燈將於24日在高鐵燈區亮相，安平燈區走藝術、文青風格，每件作品都是主燈。

台南市政府文化局今天統計，安平燈區開展3天來吸引超過逾60萬參觀人次，賞燈人潮相當踴躍。

市府指出，台灣燈會睽違16年再度於台南舉辦，民眾期待值非常高，有少許民眾誤以為台灣燈會僅有「安平燈區」，在網路上出現「燈太少、找不到主燈」等意見，事實上，「安平燈區+高鐵燈區」才是台灣燈會全貌，主燈「龍來台灣」將在24日於高鐵燈區與大家見面。

市府強調，安平燈區位置主要在林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，市府近年來致力打造親水環境，又適逢「台南400」，安平燈區走藝術、文青風格，因此以「台南400」與「河光往事」為主題，由藝術家齊心打造出象徵族群共融、文化永續的作品，作品超過30件。

市府指出，安平燈區以台南意象為主軸，強調藝術與環境、自然共融，整體展現「台灣與世界交會的起始點-安平」之美 ，每件作品都是主燈。（編輯：黃世雅）1130206

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