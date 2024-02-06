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高雄市「三山燈節」迎新春 多區燈飾8日點燈

2024/2/6 11:09（2/6 12:21 更新）
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2024高雄燈節自8日起在鳳山曹公圳、旗山老街及岡山阿公店登場，各區設計不同燈飾與燈光秀，呼應新春龍年意象，為遊客帶來沉浸式視覺饗宴。（高雄市民政局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月6日
2024高雄燈節自8日起在鳳山曹公圳、旗山老街及岡山阿公店登場，各區設計不同燈飾與燈光秀，呼應新春龍年意象，為遊客帶來沉浸式視覺饗宴。（高雄市民政局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月6日
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（中央社記者張已亷高雄6日電）2024高雄燈節自8日起在鳳山曹公圳、旗山老街及岡山阿公店登場，各區設計不同燈飾與燈光秀，結合地方文化特色，呼應新春龍年意象，為遊客帶來沉浸式視覺饗宴。

高雄市民政局今天發布新聞稿指出，鳳山建城235年，今年首次舉辦大型燈節，燈區分布於大東公園、曹公圳沿岸等6大區域，並運用燈光還原老城「鳳山新城」風貌。

旗山則在人聲鼎沸的老街打造「2024龍來旗山Fun新春」街景燈藝秀，並於武德殿的「與龍共武區」，在屋瓦上設置高6公尺的童趣玉蕉龍，露出呆萌模樣，以及旗山體育場「旗Chill光影區」，以帳篷、營火、三角旗及地景燈飾，營造山城野營氛圍，另外，在旗山天后宮及鯤洲宮的「旗福祈福區」也有裝設精美燈飾。

「岡山燈藝節」今年充滿各種龍年意象作品，其中有在阿公店橋上佈置「岡喜龍」與「大眼龍」等2隻發亮恐龍造型氣球，可愛外型吸引民眾駐足拍照，還有在岡山河堤公園的「山躍水龍」，繽紛絢麗燈飾點亮地方特色。（編輯：黃世雅）1130206

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