倫敦旅展台灣館推廣親山親海環島 吸引人潮

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）倫敦旅展近日舉行，台灣館今年以「親山、親海、樂環島」為主題，同時展現豐富的台灣人文藝術風貌，吸引不少人詢問行程。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊說，許多前來台灣館參觀的民眾對賞鳥、自行車、鐵道、登山健行等行程，以及台灣特色美食感興趣。台灣館也大力宣傳2024台灣燈會「龍來台灣」相關資訊，以及「遊台灣金：新台幣5000元旅遊消費金」、「高鐵車票買一送一」、綜合型交通票券Taiwan Pass等多項旅遊優惠，歡迎國際旅客「攏來台灣」。

倫敦旅展（Destinations. The Holiday & Travel Show）以一般消費者為主要目標族群，今年於2月1日至4日舉行。

倫敦旅展是英國最大型、最「長壽」的旅遊展會，與大報「泰晤士報」（The Times）密切合作，每年觀展人次可達8萬。

除了提供旅遊諮詢服務，台灣館也推出具特色的文化體驗活動，包括透過手作絹印畫，向觀展者介紹台灣美食，以及吸引民眾排隊參加的燈籠彩繪DIY，還有「打彈珠」等童玩趣味互動。（編輯：郭中翰）1130206

2024倫敦旅展2月1日至4日舉行，台灣館提供旅遊諮詢、介紹遊台優惠措施，觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊（右1）、駐英公使柳惠千（右3）出席。（觀光署駐倫敦辦事處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年2月6日

倫敦旅展是英國最大型、最「長壽」的旅遊展會，主攻一般消費者，每年觀展人次可達8萬。（觀光署駐倫敦辦事處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年2月6日