桃園綠營批燈會沒主燈在地性 市府：多元文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市議會民進黨團今天召開記者會質疑桃園燈會沒有主燈，市府花新台幣4900萬元辦活動卻未達效益、缺乏在地性；市府說，過去也曾沒主燈，多元文化就是桃園在地文化的最佳詮釋。

民進黨桃園市議員陳雅倫表示，主燈是燈會活動的主要元素，今年桃園燈會卻沒有象徵性作品，就像「吃便當沒主菜」，市府花4900萬元辦燈會卻沒有主燈，應公開經費流供市民檢驗。

民進黨桃園市議員張肇良指出，這筆4900萬元的經費中，光是燈光主題展演秀等燈組設計及製作費就要約2776萬元，佔整體經費一半，還不包括燈會小提燈的700萬元；其他縣市燈會預算沒有桃園高也都有主燈，桃園的燈光秀卻連形象影片都沒有。

民進黨桃園市議員魏筠說，桃園燈會舉辦漢服市集，和桃園缺乏在地文化、歷史等連結，也和科幻類型展區的虎頭山創新園區也毫無相關；民進黨桃園市議員黃瓊慧則說，距離桃園燈會21日開幕僅剩2週，但2個展區的環境周邊都還沒做好準備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園市政府表示，過去2019、2020、2022年桃園燈會也未設置生肖主燈，本次燈會邀請國內外藝術家設計燈組，每個燈組皆可做為主燈，同時也邀請五月天演唱會專用的舞台團隊、必應創造股份有限公司設計主題燈光展演秀，相信現場能感受到濃濃的藝術以及廟會氛圍。

桃園市府表示，多元文化就是桃園的代表、在地文化最佳詮釋；這次燈會希望呈現廟會的氛圍感，打破傳統有燈無會的框架，也是第一次邀請桃園在地神明到燈會現場庇佑眾生，古代市集、傳統宮燈、漢服提燈夜遊等，則能帶市民沉浸式的體驗。（編輯：林恕暉）1130206