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台灣燈會安平燈區啟燈 明華園大戲「媽祖」開演

2024/2/3 19:47（2/3 19:56 更新）
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2024台灣燈會在台南，安平燈區3日晚間啟燈，明華園戲劇總團經典大戲「媽祖」同時開演，吸引大批人潮湧入現場。中央社記者董俊志台南攝 113年2月3日
2024台灣燈會在台南，安平燈區3日晚間啟燈，明華園戲劇總團經典大戲「媽祖」同時開演，吸引大批人潮湧入現場。中央社記者董俊志台南攝 113年2月3日
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（中央社記者張榮祥台南3日電）2024台灣燈會「安平燈區」今晚啟燈，明華園10年經典壓箱大戲「媽祖」同時開演，現場擠爆，但原訂出席的副總統賴清德臨時取消行程。

台灣燈會「安平燈區」今晚在安億路停車場啟燈，周遭區域管制，參與燈會民眾提前抵達現場，排隊受檢入場，台南市政府也安排美食攤商進駐。

今晚7時5分啟燈前，無人機表演及煙火秀先登場，吸引眾人目光，人人搶拍攝影，另受注目的是明華園壓箱大戲「媽祖」開演，僅此1場，也為2024台灣燈會揭開序幕。

賴副總統原訂出席啟燈儀式，不過副市長葉澤山向媒體證實臨時取消行程，取消原因不明。

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2024台灣燈會在台南，規劃雙展區，主燈位於高鐵燈區，展期是2月24日至3月10日，為期16天。城市燈區在安平，展期是2月3日至3月10日，因橫跨農曆春節，安平城市燈區2月9日除夕當天停止營運1天。

台灣燈會2大燈區各占地逾70公頃，總面積共152公頃。高鐵燈區規劃中央主展區及市府燈區，另有5場踩街遊行，現場主、副舞台也規劃近百場演出；安平城市燈區則有「台南400」燈區及河光往事燈區，還有舞台及街頭藝人展演。（編輯：郭諭儒）1130203

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