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周萬來可望出任立院秘書長 任職立法院38年宛如活字典
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中台灣元宵燈會16日開幕 逾80個公私單位參與

2024/2/3 11:15（2/3 11:26 更新）
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2024中台灣元宵燈會16日將登場，台中市觀光旅遊局3日表示，今年擴大規模，超過80家公私單位參與，歡迎民眾闔家遊賞。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月3日
2024中台灣元宵燈會16日將登場，台中市觀光旅遊局3日表示，今年擴大規模，超過80家公私單位參與，歡迎民眾闔家遊賞。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月3日
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（中央社記者郝雪卿台中3日電）2024中台灣元宵燈會將於16日開幕，台中市觀光旅遊局今天表示，今年擴大規模，市府各局處與民間單位合作，超過80個單位共襄盛舉，創造公私協力的典範。

台中市政府觀光旅遊局說明，今年燈會由觀旅局聯合各局處共同辦理，為延續2023年在中央公園辦理時創造的超高人氣，今年更擴大規模，各局處積極與民間單位合作，共超過80個單位共同參與。

觀旅局表示，今年超過80家企業共襄盛舉，創造公私協力的典範，市府5局處共創8大主題燈區，推出76米壯觀的水上巨龍、粉紅世界的馬卡龍燈區、享譽國際的藝術家洪易合作的「Party龍」燈區等。

對於這次燈會的合作單位，觀旅局指出，如國泰人壽保險股份有限公司及豐原慈濟宮慷慨挹注各100萬元，龍寶建設股份有限公司、財團法人台中市聖壽宮及松竹寺皆支持50萬元。

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觀旅局說，還有維他露基金會、清新國際股份有限公司、財團法人台中樂成宮、麻園頭福德祠及浩天宮展出富含企業及宮廟意象的特色花燈「鬥鬧熱」，其他企業也紛紛共襄盛舉，成就中台灣元宵燈會成為全國規模最大的地方燈會，讓今年的中台灣元宵燈會大有看頭。

為便利民眾賞燈，觀旅局提醒，燈會期間週末於台中捷運市府站、松竹站（台鐵松竹火車站）規劃接駁專車直抵會場，歡迎賞燈民眾踴躍搭乘。（編輯：黃世雅）1130203

#洪易
#觀旅局
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