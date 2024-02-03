議員批燈節支出暴增 竹市：元宵及賞櫻預算整合

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）時代力量新竹市議員林彥甫表示，竹市今年春節燈區策展標案預算為新台幣770萬元，但得標金額暴增至950多萬元，市府不應隨意揮霍。新竹市府指出，元宵及賞櫻預算整合在一起。

林彥甫今天透過文字指出，經查閱「新竹市2024春節燈區策展暨元宵賞櫻活動規劃執行案」標案需求說明書，預算金額是770萬元，但最後得標卻暴增至950多萬元，人民辛苦納稅錢不應隨意揮霍，市府應對外說明，以昭公信。

對此，新竹市政府城市行銷處長嚴翊琦向中央社記者表示，2022年的燈會及賞櫻活動預算約830萬元，2023年的預算約870萬元，項目包括主燈及沿著護城河設置燈飾。今年不僅多了新竹公園燈區，且位在東門城的主燈為動態璇轉設計。

嚴翊琦指出，今年燈節規劃預算原先為770萬元，後因過年期間適逢2月新竹公園櫻花季，考量活動視覺整體性，將元宵及賞櫻活動的180萬元預算整合在一起，燈節總經費因而達950多萬元，無不合理之處。

另外，新竹市政府發布新聞稿表示，新竹市燈會今晚點燈，包括位在東門城的主燈「福氣龍好」，還有坐落於市區護城河沿岸、以7色彩虹為概念打造的輔燈都點亮，陪伴新竹市民一起度過農曆新年。（編輯：戴光育）1130203