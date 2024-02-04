台灣燈會安平燈區首日交通順暢 管制範圍將縮減

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）2024台灣燈會安平燈區昨天晚間登場，台南市政府統計首日吸引逾26萬人次觀展，周邊路況大致順暢，今天起將縮減管制時間與路段，降低周邊交通管制對鄰近住戶影響。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，安平燈區展燈首日吸引民眾搶先看，加上明華園總團「媽祖」大戲、無人機表演等活動，昨天下午已有遊客陸續進入安平，人潮、車潮尖峰時段約自下午4時開始，持續到晚上10時大戲結束，散場約1小時後疏散人潮、車流。

王銘德指出，經統計昨天約吸引26萬2898人次觀展，4線接駁車共接駁約6180人次，市府增闢的燈會臨時停車場共計停放小汽車約1500車次、機車約1萬2000車次。

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他說，昨天燈區周邊路況尚稱順暢，為降低周邊交通管制對鄰近住戶影響，今天起將縮減管制時間與路段，包括取消安平路南側停車格位管制，恢復停車與收費；取消育平路以西慶平路的東向調撥車道，恢復雙向通行，育平路以東的慶平路仍維持行人徒步區；取消平生路（安平路至運河路）行車管制；全區管制時間延後至下午4時開始，如果大量人潮提早到來，也將隨時檢討調整管制時段。

王銘德表示，為提高遊客在人行道上行走安全與舒適，今天起加強周邊人行道禁止停放機車措施，包含慶平路（安億路至育平路）、安億橋兩側、安億路（慶平路至平豐路）兩側、安億路（平豐路至永華路）北側等路段人行道，並同步開放機車可由永華路二段經光州路口向西到安億路口，直接左轉進入安億路機車臨時停車場停放，減少機車繞行距離，民眾可依交通指揮人員疏導方向行駛。（編輯：黃世雅）1130204