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因應平溪天燈節 台鐵增開班次

2024/2/5 10:06
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（中央社記者余曉涵台北5日電）因應平溪天燈節人潮，台鐵今天宣布17日及24日調整平溪/深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。

台鐵公司今天發布新聞稿表示，為加強疏運新北市2024平溪天燈節活動人潮，台鐵將於活動舉辦當天（2月17日及2月24日）調整平溪/深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。

台鐵指出，2月17日及2月24日平溪/深澳線時刻表班次部分暫停行駛；17日改開行菁桐=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=菁桐等班次；24日改開行菁桐=十分、十分=瑞芳、瑞芳=八斗子及十分=八堵等班次。

台鐵表示，活動當日，平溪/深澳線去程列車（往平溪）及回程列車（往瑞芳）均以瑞芳站為起、迄點。

台鐵指出，相關車次、時刻及行駛區間，已公告於台鐵網站（https://www.railway.gov.tw）及各相關車站，請旅客務必於乘車前確認。

另外，台鐵表示，新北市政府於2月17日及2月24日在台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站以及2月24日台鐵基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，歡迎民眾多加利用。（編輯：張雅淨）1130205

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