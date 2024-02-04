台灣燈會結合明華園 「媽祖」展現動人文化力

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）台灣燈會在台南除了看燈，也加上傳統藝術亮點，明華園戲劇總團昨晚在台南安平演出大戲「媽祖」，超過300名演員輪番上陣，表演舞台拉到空中雲端武打，展現了表演藝術動人的文化力。

明華園總團創團95年，「媽祖」重新開箱，這齣10年前的製作，10年後來看依舊新鮮亮眼，創意十足，無論是舞台、服裝、多媒體與布景皆同步升級。演員也是一棒接一棒，孫翠鳳交棒林默娘，但仍有關鍵3場戲，武戲如媽祖點兵，平定妖魔；文戲如聖母現身，雍容華貴，每一出場全場粉絲尖叫，氣勢奪人。

整場演出讓觀眾360度被表演「包覆」，除了主舞台，觀眾席兩旁搭雙升降舞台，加上雙花道與高空演出，演員來自三度空間，四面八方。林默娘以魂魄拯救父親跟哥哥的情節，陳昭賢吊鋼絲上陣，當兩人飛過數萬觀眾頭上，還得在空中跟鯰魔打鬥，觀眾莫不屏息，展現了表演藝術獨一無二的體驗。

「媽祖」由國家文藝獎劇作家陳勝國為戶外演出打造，儘管以「神」為主軸，仍秉持明華園神仙戲的一貫堅持，強調「人性」與「愛」，以媽祖成仙前濟世救人的故事為主，讓觀眾感受大愛與慈悲的精神。演出手法上運用現代劇場及電影製作技巧，同台上演不同場景的劇情，也展現大型戶外演出少見的細緻。

這次除了明華園總團藝術家族總動員之外，也邀請台北市立大學武術隊、台中青年高中舞蹈班參與演出，在地的安平開台天后宮支援哨角隊、神將隊。在傳統戲劇的表演中，融入廟會陣頭，讓台灣民眾熟悉的廟會文化與傳統戲劇合而為一，加上有吃有玩的廟會市集，實實在在復刻了台灣早期常民生活。

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明華園總團團長陳勝福接受媒體聯訪時表示，一開始在構思台灣燈會的表演節目時，想的是要演出鄭芝龍「海賊之王－鄭芝龍傳奇」，去場勘到了台南安平林默娘公園，「公園後面是安平港，安平港後面就是台灣海峽，冥冥之中好像我跟媽祖有了默契，1個表演藝術加上1個地景，就決定了這個題材。」

陳勝福說，要演「媽祖」其實還有一層意涵，電視機發明普及之前，歌仔內台戲最風光，但彩色電影出現，電視出現，歌仔戲整個被打趴，這個傳統產業正在不知道該如何生存的時候，台灣的媽祖廟讓歌仔戲有場域可以演出，照顧了太多歌仔戲班的生計，這次能在天后宮前順利演給媽祖看，「我們心懷感恩。」（編輯：張雅淨）1130204