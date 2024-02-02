台北燈節點亮西門光廊 九小龍巡遊營造過年氛圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北2日電）2024台北燈節「龍躍光城」今天起跑，首階段點亮中華路光廊並推出「九小龍」巡遊燈組，周遭商圈及宮廟也透過舉辦活動及燈飾裝點響應，盼營造濃濃過年氛圍。

台北市觀傳局今天在西門町舉辦台北燈節點亮光廊記者會，局長王秋冬致詞表示，今年首度將台北燈節延長至31天，首階段先點亮光廊及4座燈組並安排「九小龍」巡遊燈組亮相，讓春節期間到台北的遊客都能感受到過年氛圍。

他指出，「九小龍」在設計中融入永續環保概念，透過人力踩踏發電亮燈，將穿梭在艋舺夜市、廣州街夜市、西昌街夜市及南機場夜市，鼓勵遊客一起愛地球。

王秋冬說，3層樓高的主燈「城現光龍」會在17日登場，透過各種燈飾及燈組串連西門、北門及中華路3大燈區，同時帶動商圈人氣，傳遞老城區歷史故事，並引導旅客創造全新台北記憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀傳局表示，此次燈節，展區周邊商圈紛紛推出活動響應，例如台北相機街舉辦「趣味創意攝影比賽」，獎項包含相機、腳架及購物金等；台北地下街提供消費滿額贈禮；沅陵商店街籌辦市集及走春遊行。

觀傳局指出，台灣省城隍廟、台北天后宮、艋舺龍山寺、松山慈祐宮及佛光山台北道場等15間宮廟也會以燈飾裝點、舉辦猜燈謎擂台賽、發送小提燈等方式響應燈節，讓遊客參拜祈福順道賞燈打卡。（編輯：戴光育）1130202