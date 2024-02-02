龍年主燈外形遭指四不像 竹市府：卡通風格創意

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（中央社記者郭宣彣新竹市2日電）新竹市府日前打造龍年主燈，但有民眾質疑外形像麋鹿等其他動物是「四不像」，美感不佳。市府表示，是融入入竹市文化與飲食等特色，以卡通創意風格，彰顯竹市的年輕活力。

新竹市政府打造「2024龍Stay-新竹過好年」燈會主燈「福氣龍好」，是由燈藝師黃文全設計，並融入竹市文化與飲食特色，以卡通風格呈現，盼彰顯「福氣龍好」靈動活潑的一面，讓民眾感受竹市的年輕活力。

此龍年主燈引起民眾討論，有民眾在臉書發文表示，對於主燈的形象感到困惑，而主燈是龍外形卻像麋鹿等其他動物是「四不像」，質疑不符龍年形象，此外在護城河沿岸的燈飾，以雲朵裝飾難以與龍年意象連結，美感也不佳。

不過也有賴姓民眾向中央社記者說，此次的主燈呈現可愛的卡通造型，也展現不一樣的龍年主燈特色，顯得活潑有創意，而在護城河的燈飾也照亮夜晚，讓晚上的河水閃閃發光，是走春好去處。

新竹市政府提供新聞資料指出，這次主燈「福氣龍好」，以卡通版風格呈現龍的造型，並結合新竹特色美食貢丸融入設計中，象徵新的一年，滿懷豐收和好運。

市府說，在護城河設有「徜徉雲端」燈區，是以風和雲相伴同行概念發想，透過雲朵燈組打造在雲霧間漫遊的感覺，讓民眾在護城河畔忘卻煩憂，感受自由與寧靜，也讓燈區不只是光影藝術品，更是心靈放鬆之處。（編輯：李錫璋）1130202