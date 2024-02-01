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桃園燈會2/21登場 2主燈區3大亮點及3款小提燈

2024/2/1 19:44（2/1 20:23 更新）
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2024桃園燈會21日起在虎頭山創新園區、南昌森林運動公園2大主燈區登場，桃市府推出3款環保小提燈，除了1款為限量外，圖中的「寶桃龍」（左）、「桃氣龍」（右）小提燈將在燈會現場發放。（觀旅局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年2月1日
2024桃園燈會21日起在虎頭山創新園區、南昌森林運動公園2大主燈區登場，桃市府推出3款環保小提燈，除了1款為限量外，圖中的「寶桃龍」（左）、「桃氣龍」（右）小提燈將在燈會現場發放。（觀旅局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年2月1日
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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園燈會將在21日登場。桃市府表示，2大主燈區為虎頭山創新園區、南昌森林運動公園，包含國際藝術演出、漢服市集，以及雙展區主題表演3大亮點特色，並推出3款環保小提燈。

桃園市長張善政今天出席「2024桃園燈會」宣傳記者會時表示，今年的燈會延續在地特色發想，以「閃閃桃園、閃閃桃林，Sparkling Taoyuan」為策展主題，將於2月21日至3月3日於虎頭山創新園區、南昌森林運動公園2大主燈區登場。

張善政表示，今年燈會規劃澳洲科技藝術ENESS團隊演出、漢服市集，以及雙展區主題表演等3大亮點特色，市府也響應永續環保，推出100%回收材料製作的「桃氣龍」「寶桃龍」「春桃共榮」3款小提燈。

桃園市政府觀光旅遊局表示，2大主燈區的「南昌燈區」以多元族群共榮為主題，展出多組國內外藝術家的大型燈光藝術作品；「虎頭山燈區」則以穿越古今風格為主題。

觀旅局表示，小提燈則是由設計師韓世國操刀，「桃氣龍」「寶桃龍」2款小提燈將在2月24、25、28日及3月2、 3日於燈會現場發放，虎頭山燈區將發放「桃氣龍」、南昌燈區發放「寶桃龍」；「春桃共榮」小提燈則是限量版，只發放給搭乘接駁車的賞燈民眾。

觀旅局也呼籲，燈會周邊停車空間有限，民眾可搭乘火車至桃園火車站，或開車至新永和市場停車；燈會期間提供區內（藍線）及區外（紅線）2線接駁車，詳情可上「2024桃園燈會活動官網」查詢。（編輯：方沛清）1130201

2024桃園燈會將在21日登場，2大主燈區中的「南昌燈區」以多元族群共榮為主題。圖為原住民藝術家伊誕．巴瓦瓦隆為南昌燈區量身打造的作品「星星閃爍 在說話」。（桃園市觀旅局提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月1日
2024桃園燈會將在21日登場，2大主燈區中的「南昌燈區」以多元族群共榮為主題。圖為原住民藝術家伊誕．巴瓦瓦隆為南昌燈區量身打造的作品「星星閃爍 在說話」。（桃園市觀旅局提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月1日
2024桃園燈會21日起登場，其中「南昌燈區」展出多組國內外藝術家大型燈光藝術作品，包括澳洲藝術團隊ENESS打造的燈組「飛天交響樂」，是以16個大型充氣氣球組成的互動裝置，會隨遊客經過而變色。（桃園市觀旅局提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月1日
2024桃園燈會21日起登場，其中「南昌燈區」展出多組國內外藝術家大型燈光藝術作品，包括澳洲藝術團隊ENESS打造的燈組「飛天交響樂」，是以16個大型充氣氣球組成的互動裝置，會隨遊客經過而變色。（桃園市觀旅局提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月1日
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