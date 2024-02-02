台南普濟燈會2/4點燈 燈期分4階段交管

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市中西區普濟燈會深受遊客喜愛、也是農曆春節假期熱門打卡景點，2月4日點燈，市警局第二分局今天公布燈會期間交通管制措施，依燈期分4階段交管。

市警第二分局今天發布新聞稿指出，第12屆普濟燈會2月4日點燈，展期至3月9日，地點在中西區國華街及郡緯街，交管如下：

一、點燈典禮：2月4日中午12時至晚上10時，管制國華街（民族路至成功路）、郡緯街（西門路至海安路）。

二、燈會燈期（前半段）：2月5日至9日每週一至週五下午4時至晚上11時；每週六、日下午2時至晚上11時，管制國華街3段（民族路至郡緯街）。

三、春節活動：2月10日至14日每天上午10時至晚上11時，管制國華街3段（民族路至郡緯街）。

四、燈會燈期（後半段）：2月15日至3月9日每週一至週五下午4時至晚上11時；每週六、日下午2時至晚上11時，管制國華街3段（民族路至郡緯街）。

警方預估農曆春節假期將湧入大量人車，將依地區特性及交通流量，規劃機動疏導及管制措施，用路人應配合提前改道，依疏導人員指揮行車，也善用台南好停APP查詢周邊停車格，確保安全。（編輯：謝雅竹）1130202