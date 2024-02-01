台灣燈會「安平燈區」2/3啟燈 交通疏導一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）2024台灣燈會在台南，「安平燈區」2月3日啟燈，台南市政府今天公布「公共運輸最方便、區外停車免塞車、四線接駁到燈區、行車管制請遵循」等交通疏導措施，導引遊客賞燈。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，安平燈會期間將開闢綠線、黃線、橘線、銀線等4條接駁公車，且推出貼心小撇步，遊客上車會領取1張QRcode乘車小卡，載明上車地點及回乘搭車接駁站位置，掃瞄QRcode可直接顯示站位地圖，提供接駁車及周邊停車場資訊。

在「台鐵及國道客運」方面，綠線接駁車可於億載轉運站下車；自行開車者應在燈區外圍「停車轉乘」，中北部遊客可由國1、國3銜接國8，轉台江大道銜接北汕尾三路、鹿耳門大道接四草大道，就近於觀夕平台周邊臨時停車場停車，搭乘黃線接駁車抵達遊憩碼頭轉運站，再步行賞燈。

高雄、屏東遊客可由國1、國3銜接台86，轉由台17（濱南路、中華西路）停車於運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘橘線接駁車抵達億載轉運站，步行3分鐘到燈區。

台南市區開車民眾也可停車於運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘橘線接駁車抵達億載轉運站，機車騎士應由健康路或永華路銜接光洲路後，從府平路口進入億載金城西側的安億路機車臨時停車場，步行3分鐘抵達燈區。

另在假日期間，交通局於中華西路、清水路口增設臨時停車場，加開銀線接駁車，直駛安平港區道路，全程無號誌管制，也可沿途欣賞安平港景觀。

市府交通局長王銘德呼籲，遊客多搭乘公共運輸，開車遊客也應依市府規劃燈會停車場停車及搭乘接駁車，避免違停遭拖吊。

4線接駁車服務時間，平日（週一至週四）是下午1時至晚上12時，週五至週日及國定假日則是上午9時至晚上12時；尖峰時段2至5分鐘1班車（銀線10分鐘），離峰時段10至20分鐘1班車（銀線30分鐘），全是免費搭乘。（編輯：黃世雅）1130201