高市公布龍年提燈 小萌龍呆腦獸可旋轉換臉變4角色

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高市府今天公布龍年小提燈，取名「小萌龍呆腦獸」，還有「旋轉變臉」設計，共有4款角色可變換；市長陳其邁出席表示，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，開學後都能領到1盞。

高雄市政府今天下午舉行2024年高雄燈會小提燈發布記者會，公布龍年小提燈。陳其邁笑說，「恐龍也是一種龍」，今年「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」的提燈設計別出心裁，以兒童視角結合充滿童趣的恐龍造型，希望讓市民會心一笑。

陳其邁並宣布，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，開學後都能領到1盞龍年小提燈；民眾則可在2月24、25日下午5時到16至18號碼頭現場排隊領取，1人限領2盞，數量有限，發完為止。

高雄市政府觀光局發布新聞稿表示，今年龍年小提燈取名為「小萌龍呆腦獸」，設計不只可愛，還可以旋轉換臉，共有4款角色，包含黃色小鴨、高雄熊及小兔子穿著暴龍裝，還有1面留白，讓小朋友自行創作彩繪，可翻轉臉部轉換不同角色。

小提燈設計師林佳葦說，此次設計概念是以變臉娃娃為發想，創作出可變換臉部表情的有趣提燈，設計以Q版卡通造型的恐龍站姿，置入可四面翻轉的立方體，並連結與高雄相關的角色IP，讓提燈更具趣味，就像穿著恐龍偶裝的公仔一樣。

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觀光局表示，今年的小提燈用恐龍代表龍的意象，手部設計以雙向關節連接身體，做出像高雄熊一樣的揮手招呼或大字形擁抱動作，也代表了歡迎國內外觀光客到高雄旅遊。

觀光局並表示，今年高雄燈會活動主題為「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」，除有2隻黃色小鴨重返愛河灣，16至18號碼頭還有地景裝置作品、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動，歡迎民眾搭公共運輸前往同樂。（編輯：陳仁華）1130131