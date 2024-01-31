台灣燈會安平燈區 推空中展演點亮漁港夜空

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）2024台灣燈會在台南，安平燈區將於2月3日率先啟燈，展出期間規劃結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，舉辦14場次空中展演，以劇場概念在空中刻劃出屬於台南400的故事。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天透過新聞稿表示，空中展演每場次有500台無人機演出，結合煙火、雷射及燈光秀點亮安平漁港夜空，展演時間為12分鐘，最佳觀賞點為原1661台灣船園區旁停車場（安平燈區主舞台區），及林默娘公園周邊空曠處。

林國華指出，展演規劃「回眸大員（歷史）、府城詩畫（文化）、夢迴台南（多元生活）」三部曲在燈會期間假日輪番展演，展演日期為2月3日、4日、2月10日至13日（大年初一至初四）、2月17日、18日、2月24日、25日、3月2日、3日、3月9日、10日。

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他說，除了2月3日開幕於晚間6時30分展演外，其餘13場次皆為晚間7時45分，煙火秀的風火輪演出日期為2月4日及3月10日閉幕日。

林國華表示，無人機展演期間，禁止未經申請的空拍機在安平漁港周邊飛行及拍攝，另外，為進行煙火佈彈及無人機停機坪等作業進行，展演期間將禁止車輛及民眾進出管制區，用路人於管制期間配合避開管制路段，以利展演順利進行。（編輯：謝雅竹）1130131