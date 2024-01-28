台南新燈節品牌 首屆新營波光節登場

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市政府配合今年台南400及2024台灣燈會在台南，於新營區天鵝湖公園規劃的「新營波光節」今晚開幕，藉由光影藝術結合自然生態與歷史人文，盼成為具藝文氣息燈節活動。

台南市長黃偉哲晚間在新營波光節開幕儀式致詞表示，自上任以來積極規劃整建天鵝湖水域周邊環境，如今的天鵝湖，白天是湖光山色，晚上更是光影動人，相信新營波光節一定能夠成為新營觀光一大新亮點。

黃偉哲說，為了台南400盛典，同時擴大2024台灣燈會在台南效益，今年首度策辦新營波光節，藉由光影藝術，結合自然生態與歷史人文，展現地方文化生命力，將成為點亮溪北地區藝文氣息的全新燈節品牌。

台南市政府文化局長謝仕淵說明，新營波光節天鵝湖展區共有9件主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，另外，在2月3日、18日、24日、25日以及3月2日、3日也將與新營社區大學合作，舉辦人文生態導覽解說、走讀小旅行，展出期間安排街頭藝人演出等活動，呈現天鵝湖日與夜的不同美感。

謝仕淵指出，此次邀請在台南成長的資深媒體人方敘潔擔任策展人，以「波光圈」為策展概念，傳達波光節首次與眾人相遇，綻放於人文與自然交會處的意象，遊客可欣賞與鹽水「月津港燈節」不同的水域風貌，同時可將新營文化中心「幾米藝術裝置展」納入行程，安排一趟浪漫旅程。（編輯：黃世雅）1130128