台灣燈會主燈「∞立方」 台積電贊助逾千萬元

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（中央社記者張榮祥台南26日電）2024台灣燈會「高鐵燈區」2月24日啟燈，台南市政府策展「城里有光」燈區中，正籌辦高達16公尺藝術主燈「∞立方」，這座主燈由台積電全額贊助，經費逾新台幣1000萬元。

台南市政府觀光旅遊局今天告訴中央社記者，2024台灣燈會「安平燈區」2月3日啟燈，「高鐵燈區」2月24日啟燈；「高鐵燈區」主展區設置主燈「龍來台灣」，市府策展「城里有光」燈區也正籌辦高達16公尺藝術主燈「∞立方」。

觀旅局表示，藝術主燈「∞立方」由陳冠宏X陳映竹創作團隊「有用主張UxU Studio」設計，造價逾1000萬元，由台積電全額贊助，設計發想與科技無限可能意象不謀而合，策展規模及藝術可看性媲美「龍來台灣」。

「∞立方」以如同結晶般外型詮釋當代之城意象，作品皮層以數千片特殊鏡面反射板組成，排列出波浪般多角度外觀，以視錯覺創意打造層次豐富的立體造型；白天時，精心設計角度鏡面會反射周遭環境，隨著天光變幻外觀，夜間則由動態燈光展演府城環境、文史與自然意象，呈現前所未有的視覺饗宴。

觀旅局引述台積電的話說，「∞立方」結合自然光影與聲光科技，日夜循環視覺意象體現資源永續、生生不息的概念，呼應台積電秉持「提升社會」的ESG願景，實現永續發展目標，創造共好價值。（編輯：黃世雅）1130126