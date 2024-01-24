台灣燈會安平燈區2/3啟燈 明華園開幕演出「媽祖」

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（中央社記者張榮祥台南24日電）「2024台灣燈會在台南」倒數10天，「安平燈區」預定2月3日啟燈開展，屆時將請來明華園重新演繹睽違10年戶外大作「媽祖」當開幕劇，打造融合科技藝術的視覺盛宴。

台南市長黃偉哲與明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳，今天在2024台灣燈會安平燈區宣傳記者會共同邀請全國民眾賞燈及觀賞開幕大戲「媽祖」；明華園更當場演出「媽祖」精華版暖身，帶來滿堂喝采。

黃偉哲表示，睽違16年，台灣燈會再次由台南主辦，今年燈會將展示台南豐富文化資產，也融入現代科技及藝術元素，打造充滿創意與驚喜的視覺盛宴。

黃偉哲說，2024適逢「台南400」，台灣燈會將在安平燈區啟燈；安平保有荷蘭人興建的熱蘭遮城，象徵歷史及過去，歸仁「高鐵燈區」在沙崙智慧綠能科學城旁，代表科技及未來，從過去一路走向未來。

黃偉哲表示，開幕當天明華園將帶來大戲「媽祖」，這齣戲動員逾300人及架設3個舞台，藝術價值及受民眾歡迎程度堪稱有史以來最高。

孫翠鳳也說，1929年明華園在台南創團，台南是明華園的故鄉，2024台灣燈會在台南，明華園也要帶來10年未上演的大戲「媽祖」，這是明華園戶外最大型表演，所需人力物力最複雜，精彩度也絕對破表。

台南市政府發布新聞稿指出，2024台灣燈會規劃「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，「安平燈區」2月3日打頭陣，開幕請來明華園重新演繹「媽祖」作為開幕劇，展期中還有12處街頭藝人展演區，預定邀請19組知名團隊帶來逾500場表演；假日也安排展演結合無人機、煙火及燈光秀的夜空奇觀。

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安平燈區位於安平區林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，共展出30件以上作品，主題是「台南400」與「河光往事」。

「台南400」展區邀請原住民、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭、印尼及台灣本土藝術家，創作族群共融與文化永續的歷史想像；「河光往事」燈區將由新世代科技藝術家為台南美麗河岸帶來嶄新面貌，再創台南運河嶄新風情與繁華風貌。（編輯：陳仁華）1130124