高鐵台灣燈會期間加開10班次 1/26起開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）「2024台灣燈會」主燈將於2月24日元宵節在台南高鐵燈區開燈，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵公司2月24日至3月10日燈會期間加開10班次列車，1月26日起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，燈會期間加開的10班列車，包括：南下7班、北上3班。

同時，「高鐵假期」即日起推出6條賞燈旅遊行程，2人即可成行，出發日期選在2月24、25日的旅客，更可在訂購產品時同時索取專屬保留席，近距離欣賞文化部推出「1624」大型戶外歌仔音樂劇。

台灣高鐵規劃的賞燈行程，每條都結合台南站前最新開幕的「花魁車地景公園」，除有專人導覽外，更安排旅客進入車內參觀；2日精緻遊行程分別搭配住宿台糖長榮酒店、U.I.J友愛街或大員皇冠假日酒店等優質飯店，更安排旅客在入住前，先前往「高鐵燈區」或「安平燈區」賞燈，白天行程可依據個人喜好，選擇搭配台南知名美食小吃、鹽田景點以及近期最熱門的搭帆船遊安平港等行程。

台灣高鐵說，燈會期間除增派人力協助引導旅客外，特別增加部分晚間車次的自由座車廂數，全力疏運旅客。

為歡迎自各地前來台南欣賞「台灣燈會」的旅客，台灣高鐵特別以「搭高鐵・遊台南」為主題，在台南站2號出口處，打造一座高達3.5公尺光影藝術裝置。白天運用太陽光折射，讓色彩豐富的壓克力板在地面自然呈現繽紛圖案，晚間則改以LED燈投射，營造出更加變幻的光影效果。（編輯：李亨山）1130124