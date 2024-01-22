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中台灣元宵燈會2/16開幕 打造76米巨龍主燈

2024/1/22 16:02（1/22 16:36 更新）
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2024中台灣元宵燈會由台中市政府主辦，2月16日起將在中央公園登場，觀光旅遊局長陳美秀（中）22日出席記者會說明，今年除打造76米的水上巨龍主燈，還推出「馬卡龍」小提燈。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月22日
2024中台灣元宵燈會由台中市政府主辦，2月16日起將在中央公園登場，觀光旅遊局長陳美秀（中）22日出席記者會說明，今年除打造76米的水上巨龍主燈，還推出「馬卡龍」小提燈。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月22日
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）2024中台灣元宵燈會「台中龍賀！」將於2月16日至25日在台中市中央公園登場，市府今天宣布，將打造長達76米的水上巨龍主燈及馬卡龍小提燈，還規劃8大主題燈區。

由台中市政府主辦的中台灣元宵燈會，今天由台中市觀光旅遊局長陳美秀召開記者會，說明今年中台灣元宵燈會除打造76米的水上巨龍主燈，還有「馬卡龍」小提燈，現場並規劃8大主題燈區。

迎接龍年到來，陳美秀表示，今年燈會由市府5局處共創8大主題燈區，每一燈區都是不容錯過的打卡熱點。水上巨龍主燈則是結合中央公園場域特色及周邊城市景觀，利用滯洪池特色，搭配巨龍睜眼、抬頭、舉身、吐息，展開發光立方體表演。

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至於受到小朋友喜愛的小提燈，觀旅局指出，今年推出的「馬卡龍」小提燈，設計上將龍公仔化，以馬卡龍色系展現龍鱗的層次，眉毛及背鰭用金色點綴，更顯年節喜氣及華麗感，手拿龍珠、嘴吃餅，表現台中意象。

觀旅局表示，小提燈卸下提把後，可以放置於桌上，而打開龍嘴，裡面的空間就像糖果罐，還可放入零嘴、棒棒糖或各種文具小物，好玩又實用。燈會期間可至中央公園領取小提燈，每天下午4時開放排隊，4時30分開始發送，數量有限，每人限領1盞，發完為止。（編輯：黃世雅）1130122

#中央公園
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#觀旅局
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