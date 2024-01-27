迎農曆春節 花蓮街道高掛2萬盞大紅燈籠

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）迎接農曆春節，太平洋燈會將在2月3日揭幕，花蓮主要街區有近2萬盞大紅燈籠，火車站前以「歡迎回花蓮」字樣的新春布置，迎接遊客、遊子到來。

花蓮縣府指出，2024太平洋燈會除了太平洋公園南濱段會場，大街小巷也妝點龍年燈飾，13鄉鎮市主要街區有近2萬盞大紅燈籠，今年更增加花蓮火車站前的新春布置。

花蓮車站前以太平洋燈會龍年主視覺為主題，加上大紅燈籠、爆竹及元寶等元素，並以特製的千層鏡展示「歡迎回花蓮Make yourself home in Hualien」字樣，花蓮縣府指出，呼應燈會主題「一層層的花蓮、一層層的龍年」設計主題。

花蓮車站前觀光大使紅面鴨，也更換為在地藝術家優席夫繪製的「微笑的鴨子」在入口處迎接遊客。

花蓮縣府指出，花蓮太平洋燈會將於2月3日晚間7時舉行開幕晚會，迎賓入口「得天獨厚躍龍門」、由鰲魚轉化成龍的典故打造的「鰲躍龍門」龍年生肖燈飾，還有「雲龍戲珠」科技主燈，都是燈會亮點。（編輯：郭諭儒）1130127