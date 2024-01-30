台灣燈會安平燈區2/3點燈 展現新住民文化脈絡

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（中央社記者張榮祥台南30日電）2024台灣燈會「安平燈區」2月3日點燈，台南市長黃偉哲今天揭開展區「新住民燈區」面紗，展現新住民熱忱及生活態度等文化脈絡，同時展望台南未來。

黃偉哲今天宣傳台灣燈會安平展區的新住民燈區；他表示，透過國際藝術家創作、多元族群藝術策展與匯演，呈現新住民熱忱及努力生活態度，從心（新）出發，一起愛台灣。

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黃偉哲表示，2024台灣燈會「安平燈區」將在2月3日點燈，涵蓋新住民文化特色與人文亮點；目前台南市新住民逾3萬人，新住民燈區則由4名藝術家規劃統籌，體會彼此文化差異與共同點。

台南市政府發布新聞稿指出，新住民燈區4名藝術家，分別是台灣新住民葉海地、日本工藤政秀、菅野麻依子及印尼裔荷蘭籍Dodog Soeseno，他們運用族群文化、在地素材、地方色彩和符碼等元素創作，串連文化風情，打破語言、文化及價值觀界線，讓人了解不同國家文化脈絡。（編輯：郭諭儒）1130130