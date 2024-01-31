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彰市三角公園圓環設金龍花燈 審美又引地方議論

2024/1/31 18:12（1/31 18:21 更新）
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喜迎龍年，彰化市在俗稱「三角公園」的中華路、和平路口圓環設置金龍花燈，但有民眾認為太過俗氣。彰化市長林世賢31日表示，花燈呈現龍騰古都意象，盼為市民帶來好運。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年1月31日
喜迎龍年，彰化市在俗稱「三角公園」的中華路、和平路口圓環設置金龍花燈，但有民眾認為太過俗氣。彰化市長林世賢31日表示，花燈呈現龍騰古都意象，盼為市民帶來好運。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年1月31日
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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化市為舉辦半線文化季活動，在俗稱「三角公園」的中華路與和平路口圓環設金龍花燈，卻有民眾認為太俗氣；彰化市長林世賢說，花燈呈現龍騰古都意象，希望為市民帶來好運。

彰化市中華路與和平路口圓環，原設有1座10公尺高蓮花座造景，遭譏諷為彰化史上最醜公共藝術，彰化市長林世賢在民國111年1月拆除蓮花座，保留原有圓環及底座上的水泥突出物，不過仍有市民覺得看起來像墓園，市公所為維護安全，在底座安裝交通標誌，指示行車方向。

最近有民眾發現，市公所在三角公園圓環上設置名為「彰化龍賀」的金龍花燈，不過有人認為，金黃色的花燈太俗氣，也有人擔心花燈在白天會反射陽光，影響交通安全。

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林世賢今天接受媒體聯訪時說，市公所在農曆新年期間舉辦半線文化季活動，為增加過年氣氛，在彰化市重要街道設置燈籠與花燈，其中設在三角公園圓環的金龍花燈，主要是為了呈現龍騰古都意象。

林世賢指出，先前有民眾建議可在三角公園圓環設置主題花燈，而金龍花燈是花燈布置起點，一路連結到民族路，希望大家龍年行大運，且市公所在設置時，已評估不會影響行車視線，活動3月10日結束後就會拆除。（編輯：謝雅竹）1130131

#三角公園
#林世賢
#市公所
#彰化市
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