2天破60萬人次湧入 高雄冬日遊樂園爆黃色小鴨狂潮

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高市府觀光局今天統計，由黃色小鴨揭開序幕的「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活動，27日開幕首日吸引32萬人次參觀，週末2天湧入逾60萬人次，再次引爆黃色小鴨狂潮。

「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」系列活動27日起於高雄愛河灣及16至18號碼頭等地登場，並由睽違10年再次來台的黃色小鴨（Rubber Duck）揭開序幕。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」27日開幕首日即吸引32萬人次參觀，週末2天活動現場湧入逾60萬人次；27日小鴨進港畫面，也吸引逾21萬網友透過直播及市府社群平台線上同步欣賞。

觀光局也推薦5個最佳小鴨觀賞點，可從珊瑚礁群及鯨魚堤岸、輕軌真愛碼頭站、旅運中心戶外3樓廣場、高雄流行音樂中心音浪塔（11號碼頭）及冬日遊樂園（16號碼頭）觀賞不同角度的小鴨，和小鴨拍攝有趣互動照片。

此外，16至18號碼頭樂園有一系列療癒的裝置藝術作品、大型氣墊、遊樂設施及美味餐飲市集；其中裝置藝術「屁屁鴨」也引起民眾熱烈討論，現場並設置大型氣墊、黃色球池、小火車等遊樂設施。

觀光局表示，遊樂設施於每天下午2時發放免費遊園券，開放時間為週一至週四下午3時至6時、週五至週日及農曆年初一至初五下午3時至晚上9時，現場可免費領取遊園券。

另外，每週末及農曆春節初一至初五，還有兒童劇團、馬戲與互動體驗表演。觀光局表示，冬日遊樂園活動將到2月25日，歡迎全國民眾到高雄賞鴨遊玩，並多利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往。（編輯：陳仁華）1130129