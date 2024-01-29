更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
黃色小鴨
新聞專題
黃色小鴨2/16
首頁 / 地方

2天破60萬人次湧入 高雄冬日遊樂園爆黃色小鴨狂潮

2024/1/29 14:27（1/29 15:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市觀光局29日統計，由黃色小鴨揭開序幕的「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活動，27日開幕首日就吸引32萬人次參觀，週末2天湧入超過60萬人次。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月29日
高雄市觀光局29日統計，由黃色小鴨揭開序幕的「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活動，27日開幕首日就吸引32萬人次參觀，週末2天湧入超過60萬人次。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高市府觀光局今天統計，由黃色小鴨揭開序幕的「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活動，27日開幕首日吸引32萬人次參觀，週末2天湧入逾60萬人次，再次引爆黃色小鴨狂潮。

「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」系列活動27日起於高雄愛河灣及16至18號碼頭等地登場，並由睽違10年再次來台的黃色小鴨（Rubber Duck）揭開序幕。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」27日開幕首日即吸引32萬人次參觀，週末2天活動現場湧入逾60萬人次；27日小鴨進港畫面，也吸引逾21萬網友透過直播及市府社群平台線上同步欣賞。

觀光局也推薦5個最佳小鴨觀賞點，可從珊瑚礁群及鯨魚堤岸、輕軌真愛碼頭站、旅運中心戶外3樓廣場、高雄流行音樂中心音浪塔（11號碼頭）及冬日遊樂園（16號碼頭）觀賞不同角度的小鴨，和小鴨拍攝有趣互動照片。

此外，16至18號碼頭樂園有一系列療癒的裝置藝術作品、大型氣墊、遊樂設施及美味餐飲市集；其中裝置藝術「屁屁鴨」也引起民眾熱烈討論，現場並設置大型氣墊、黃色球池、小火車等遊樂設施。

觀光局表示，遊樂設施於每天下午2時發放免費遊園券，開放時間為週一至週四下午3時至6時、週五至週日及農曆年初一至初五下午3時至晚上9時，現場可免費領取遊園券。

另外，每週末及農曆春節初一至初五，還有兒童劇團、馬戲與互動體驗表演。觀光局表示，冬日遊樂園活動將到2月25日，歡迎全國民眾到高雄賞鴨遊玩，並多利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往。（編輯：陳仁華）1130129

「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」系列活動27日起在高雄愛河灣及16至18號碼頭登場，由睽違10年再度回歸的黃色小鴨（Rubber Duck）揭開序幕，吸引大批觀光人潮。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月29日
「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」系列活動27日起在高雄愛河灣及16至18號碼頭登場，由睽違10年再度回歸的黃色小鴨（Rubber Duck）揭開序幕，吸引大批觀光人潮。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月29日
#高雄市觀光局
#高雄市
#黃色小鴨
延伸閱讀
高流迎黃色小鴨推金呱閃閃燈光秀 「療癒森林」裝置藝術撫慰人心
黃色小鴨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黃色小鴨重返愛河 賴瑞隆和霍夫曼見證10年前情誼
172.30.142.33