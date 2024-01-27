黃色小鴨重返愛河 賴瑞隆和霍夫曼見證10年前情誼

（中央社記者洪學廣高雄27日電）睽違10年，黃色小鴨重返高雄愛河灣，這次有2隻。當年籌備黃色小鴨高雄首站策展的立委賴瑞隆今天和老友霍夫曼一同重溫10年前感動，也見證高雄發展進步和蛻變。

10年前擔任高雄市政府新聞局長的賴瑞隆，今天出席「高雄冬日遊樂園－黃色小鴨進港開幕活動」，並和荷蘭藝術家弗洛倫泰因‧霍夫曼合照（Florentijn Hofman）合照。

賴瑞隆提及，10年前黃色小鴨在日本大阪引發熱潮，也讓人期待黃色小鴨能游進高雄，帶動高雄國際能見度。高雄也是台灣臨港大城市，而黃色小鴨所在的愛河灣，往前望去是港區的蔚藍大海及旗津，左邊看去是由85大樓等高樓所描繪出的現代化天際線，右側則是真愛碼頭及駁二藝術特區。遊客來看黃色小鴨，在漫步可及距離內，可同時親近現代都會、水岸風光、人文創意三大高雄城市亮點。

賴瑞隆憶及當年高市府與霍夫曼提案過程表示，由時任副市長李永得代表市長陳菊帶團飛香港，準備世界冠軍吳寶春的鳳梨酥做為伴手禮，更特地安排一位會講德語的科長隨行，把握從飯店前往簡報會場的同車時機，與曾經留學德國的霍夫曼親切漫談。從資料、美食到接待，第一時間讓對方看見高雄的優勢與誠意，也讓高雄順利搶下小鴨遊台的首站。

對於當年盛況，賴瑞隆說，10年前由霍夫曼所設計的18公尺高黃色小鴨，在高雄港光榮碼頭登場，1個月展期吸引近400萬人前往高雄，創造新台幣10億元商機。小鴨在高雄港悠遊畫面，更登上國際媒體版面，讓高雄被全世界看見。此外，黃色小鴨不只是一場活動，更是整個「高雄不思議」城市行銷活動一環。賴瑞隆擔任新聞局長任內，帶領團隊「行銷高雄」，除首創邀請知名樂團「五月天」擔任城市代言人，以「高雄不思議」為主軸，透過媒體、網路、書籍等管道，介紹高雄多元豐富城市風采。

提到當年幕後協調艱辛，賴瑞隆說，黃色小鴨確定來到高雄後，一邊要帶領團隊和製作小鴨和浮台兩家廠商密集開會；另一邊還要針對整個活動所需要的場地整理、交通規劃、觀光配套、媒體聯絡等事宜進行跨局處動員、反覆推演及機動調整。

展出期間更指派3位組長每天輪流現場值班，擔任不同單位間的聯絡人，協助排除任何時間發生的問題。而且為讓民眾能隨時掌握黃色小鴨動態，新聞局還要負責隨時聯繫媒體，包括展覽期間曾兩度遇到颱風，小鴨幾點開始消氣、幾點又開始充氣等訊息，都在第一時間要出現在電視新聞台和高雄黃色小鴨官網上。

賴瑞隆也因為黃色小鴨高雄成功策展，被經理人雜誌評選為2013年十大MVP經理人，是有史以來第一位公務人員獲選。獲選原因是「帶領高雄市新聞局爭取黃色小鴨首站到達高雄，並結合各地方單位嚴謹執行，成功吸引超過近400萬人前往參觀，帶來10億周邊商機。」

對於10年後與霍夫曼再次重逢，賴瑞隆說，兩人都很開心，見面第一句話都是好久不見，霍夫曼對10年前精彩展出稱讚不已，更對高雄10年來的改變印象深刻。賴瑞隆歡迎老友重遊高雄，也邀請國人朋友，農曆春節一起來到高雄，一同感受高雄城市魅力，並重溫黃色小鴨帶給城市的溫暖療癒。這一次雙倍小鴨雙倍快樂雙倍幸運，希望帶給所有人更多感動和正能量，迎接嶄新的龍年。（編輯：孫承武）1130127