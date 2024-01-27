黃色小鴨跌倒被拍糗照？高雄市府：其他裝置藝術

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）睽違10年，黃色小鴨今天重返高雄愛河灣，但有民眾拍到小鴨疑「跌倒」露出屁股照，困惑是否充氣過程失誤。觀光局指出，此為裝置藝術「屁屁鴨」，並非霍夫曼的黃色小鴨。

高雄市政府上午在愛河灣舉辦2024冬日遊樂園開幕式，活動最高潮是全球知名的黃色小鴨（Rubber Duck）睽違10年重磅回歸高雄，2隻小鴨在市長陳其邁、創作小鴨的荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）搭乘的遊艇帶領下，緩緩游進愛河灣。

不過，有民眾拍下黃色小鴨在岸邊疑似「跌倒」露出屁股跟腳掌的可愛照片，笑問是不是稍早充氣過程失誤出糗，更震驚原來黃色小鴨有腳，有趣照片引發網友熱議。

對此，高雄市政府觀光局回應，這張照片其實是展出的裝置藝術「屁屁鴨」，作者結合黃色小鴨意象進行設計，並以部分圖案為概念，鴨屁股還有可愛鴨腳露出，讓人看了不禁莞爾。

觀光局澄清，實際上原創者霍夫曼的2隻黃色小鴨今天在愛河灣展出充氣過程並沒有「跌倒」，民眾看到的也不是游進愛河灣的2隻小鴨，但還是歡迎大家前來2024冬日遊樂園，與黃色小鴨合影留念。（編輯：謝雅竹）1130127