黃色小鴨睽違10年重回愛河灣 霍夫曼：高雄進步創新讓我驚喜[影]

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）睽違10年，黃色小鴨今天和另一隻小鴨游進愛河灣，為高雄冬日遊樂園揭幕，藝術家霍夫曼指出，COVID-19疫情後體悟大家團結面對困難，所以帶來2隻小鴨，盼帶進雙倍幸運。

高雄市政府今天上午在愛河灣舉辦2024冬日遊樂園開幕式，活動最高潮便是全球知名的黃色小鴨（Rubber Duck）睽違10年重磅回歸高雄，2隻小鴨在市長陳其邁、創作小鴨的荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）搭乘的遊艇帶領下，緩緩游進愛河灣，港邊更是擠滿眾多朝聖拍照的民眾，再現當年小鴨旋風。

2隻黃色小鴨上午10時30分先各自出現在愛河灣遠處兩端，緩緩在船隻牽引下游進港灣，市府還出動船隻灑水歡迎，最後停靠在高雄流行音樂中心的音浪塔旁邊，另外一隻小鴨則停在靠近高流的珊瑚礁群。黃色小鴨展期自1月27日至2月25日。

霍夫曼致詞時先以中文「你好高雄」向大家問好，隨後表示10年前帶著小鴨來到高雄時，高雄港邊沒有什麼東西，但如今高雄的進步和創新讓他相當驚喜。這次之所以帶著2隻小鴨來到高雄，就是歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，認為無論面對再大的困難，大家都要同心協力在一起度過，就像2隻小鴨，「Double Ducks,Double Lucks」（兩隻小鴨，雙倍幸運）。

陳其邁則表示，比對10年前自己跟小鴨合照的照片，只有瘦了一點，但是高雄城市轉變很大。也感謝霍夫曼帶來2隻療癒的黃色小鴨，相信未來10年高雄會持續進步，也歡迎大家冬天來高雄體驗溫暖陽光。

高市府和台灣港務公司合作，新開放的16至18號碼頭化身為大型氣模藝術品展場，有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集的碼頭樂園；除餐飲市集外，所有設施及表演皆免費。

為迎接黃色小鴨，市府同步辦理多項活動，開幕日邀請紙風車劇團於17號碼頭（輕軌旅運中心站）演出「雞城故事」；燈會期間每週末及農曆年初一至初五下午3時至晚間9時，於17至18號碼頭的「親子劇場」安排2場兒童戲劇演出及馬戲與互動體驗表演。（編輯：郭諭儒）1130127