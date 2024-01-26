黃色小鴨27日重返高雄愛河灣 停放位置曝光

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）黃色小鴨明天將重返愛河灣，市長陳其邁昨晚臉書發布的交通圖卡，透露2隻小鴨將分別停放於高雄流行音樂中心的音浪塔和珊瑚礁群旁，引發關注。但陳其邁今天說，還是要到場看才知道。

黃色小鴨暌違10年，明天將重返愛河灣，這次小鴨有2隻，具體停放位置事前保密。不過陳其邁昨晚在臉書（Facebook）發布交通圖卡，除了交通資訊外，也標示出小鴨位置，分別停放在高雄流行音樂中心的音浪塔和珊瑚礁群旁水域。

陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪被問及此事時說，「我有爆雷嗎？還是要來看才知道，或是還在調整，最佳位置會讓大家都能有一個甜美的回憶」。

陳其邁說，這幾天大家都在臉書把10年前的舊照拿出來回味，這次一定要記得10年後再來拍一張，也希望大家能夠見證高雄10年來的改變，體驗美麗港都。

高市府表示，在黃色小鴨正式重返登場前，市民最近紛紛翻出10年前小鴨在愛河灣的照片，並且發現當年的光榮碼頭周邊，現在已經「長」出高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心，連16至21號碼頭也都拆除圍籬後淨空。

高市府指出，高雄市的發展無法與高雄港切割，市民現在能夠親港、親海，從高雄展覽館、高雄港旅運中心、愛河灣的高雄流行音樂中心，到大港橋、駁二、棧貳庫，海港的美景與活動空間，也是與台灣其他城市相比的獨特和驕傲。（編輯：黃世雅）1130126