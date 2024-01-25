更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投鹿谷清水郵局遭縱火 經理遭砍犯嫌逃逸
首頁 / 生活

愛河灣高雄燈會27日展出 搭乘公共運輸聰明選擇

2024/1/25 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄燈會27日起在高雄愛河灣展出，高雄市交通局今天表示，民眾可搭乘捷運到中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵會場。搭乘公共運輸是最聰明選擇。

交通局特別提醒，由於腹地有限，會場周邊加強交通管制且不提供汽車停車場，民眾多利用公共運輸，千萬別開車來。搭乘捷運可至中央公園站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵會場；輕軌搭乘至駁二大義站或旅運中心站，避免交通壅塞又達淨零減碳目標。

另配合人潮管制，交通局新聞稿表示，光榮碼頭站熱門日(1月27、28日；2月3、4、8、10至14、18、24、25)中午12時至晚間10時取消上下客服務，市區公車如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行(健保署)站、歷史博物館(高雄國際會議中心)站下車。

另於熱門日另提供老弱婦孺、親子遊客優先搭乘捷運中央公園站至英雄路接駁車，公車路線均於車頭標示黃色小鴨，民眾可多利用服務。

公共運輸指南部分，前往愛河灣觀賞黃色小鴨民眾，可搭乘捷運至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站下車，或搭乘輕軌至真愛碼頭站、旅運中心站下車，步行5到10分鐘即可抵達；如前往16-18碼頭冬日遊樂園民眾，可搭乘輕軌到旅運中心或捷運三多商圈站轉市區公車黃1或黃1區間下車後即可抵達。

另在公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，但空間有限，提醒勿任意停放人行道等規劃區域，警方將加強違規拖吊取締。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

配合冬日遊樂園活動期間，愛河灣周邊道路實施交通管制，第一階段交通管制時間為每天下午3時至晚上10時，愛河灣西側(公園路以南、七賢路以東道路)、愛河灣東側(五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西)等區內道路管制通行。

第二階段視車流狀況採機動管制，管制道路擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍，場域周邊道路禁止臨停並加強違停取締，民眾加強注意並配合改道。（編輯：孫承武）1130125

#高雄市交通局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18