黃色小鴨入港4萬人爭睹 小朋友扮鴨寶寶比賽爬行

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）因應高雄冬日遊樂園揭幕，黃色小鴨今天入港吸引逾4萬名民眾爭睹。青年局也配合舉辦親子大型活動，讓400名小朋友扮成「鴨寶寶」進行爬行趣味遊戲，再掀黃色小鴨旋風。

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日起於高雄愛河灣及16-18號碼頭登場，由睽違10年再次來台的黃色小鴨（Rubber Duck）揭開序幕，市長陳其邁及荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）擔任領航員，搭乘遊艇共同迎接2隻黃色小鴨入港，現場吸引超過4萬名民眾一睹小鴨悠遊畫面。

配合黃色小鴨入港，高雄市政府青年局也舉辦「GO GO！BABY DUCK！鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲，青年局長張以理表示，「鴨寶爬爬GO」是冬日遊樂園首波主打親子大型活動，一開放報名，400名額即秒殺額滿，今天活動首日吸引大量人潮湧入高雄流行音樂中心珊瑚礁群，許多參與活動的爸媽都幫孩子以黃色系或小鴨精心裝扮登場。

今天活動一開始現場就熱鬧滾滾，有的爬爬鴨寶不知道發生什麼事，呆萌坐在原地；有的鴨寶則是以飛快速度搬著尿布抵達終點。寶寶親友團加油聲不斷，手機、相機更是拿起來狂拍，為孩子們捕捉值得珍藏的瞬間，大人小孩都玩得超開心。

青年局表示，「鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲連續2天舉行，錯過1月27日開幕日與來不及線上報名參賽的家長們別擔心，明天活動現場也開放排隊候補，候補機制與更多活動詳情請參閱官方網站（https://reurl.cc/bDV5zr）說明。

觀光局新聞稿則指出，高18公尺的黃色小鴨曾在2013年首度造訪高雄，展期1個月累積吸引390萬參觀人次，創造新台幣10億元觀光產值。高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」除了有2隻超萌的黃色小鴨，今年市府更與台灣港務股份有限公司合作，規劃於高雄港16至18號碼頭作為「冬日遊樂園」主場域。

現場不僅有一系列療癒裝置藝術作品和美味餐飲市集，活動期間每週末及農曆年初一至初五，還有免費大型氣墊、遊樂設施及兒童劇團、馬戲與互動體驗表演；其中，遊樂設施於每天下午2時免費發放遊園券，歡迎大朋友帶著小朋友踴躍索取，晚間於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心還可觀賞燈光秀。（編輯：謝雅竹）1130127