高雄電動渡輪雄棧1號啟航 穿上小鴨裝加入旗鼓航線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄市輪船公司最新電動渡輪「雄棧1號」今天啟航，穿上黃色小鴨外裝，可乘載約85名乘客、23輛機車，加入旗津與鼓山服務航線；市長陳其邁表示，推動淨零排放，市府持續渡輪電動化。

「雄棧1號」今天在鼓山魚市場候船室外廣場舉行啟用典禮，由高雄市長陳其邁、台船公司董事長鄭文隆、高雄市輪船公司董事長黃淑美，以「雄棧1號」模型船遞交象徵性完成交船儀式後，再進行揭牌、擲瓶祈福後，宣布正式啟航。

陳其邁表示，感謝台灣國際造船公司不惜成本協助市府打造新的雄棧1號渡輪，這艘渡輪將投入旗鼓航線，讓旗津、鼓山間往來民眾享受優質渡輪服務；另外，市府推動2050淨零排放目標，將持續進行渡輪電動化。

黃淑美說，此次新建電力驅動渡輪計畫，是由高雄市政府自籌，加上向環境部爭取核撥經費共新台幣1億6000萬元，規劃於民國111至113年間打造3艘電動渡輪，其中49噸2艘、99噸1艘，雄棧1號為第1艘49噸電動渡輪。

黃淑美說，輪船公司將爭取汰換老舊渡輪，以船齡逾15年以上的老舊渡輪優先汰換，並參考先前「旗福1號、旗福2號」電動渡輪設備規格及使用狀態，持續推出更好、更優化渡輪。

高雄市輪船公司說明，「雄棧1號」是繼「旗福2號」後，第4艘全新電力渡輪，總噸重49噸，全長約20公尺，可乘載約85名乘客、23輛機車；迎接27日將重返愛河灣的黃色小鴨，新渡輪外觀也以黃色小鴨圖案為主。

高雄市輪船公司表示，雄棧1號的命名，代表高雄從過去充滿棧板的倉庫港口，蛻變成灣區美景，未來高雄市輪船公司將針對港區重點地區新闢接駁航線，持續發展港區觀光並兼顧環境維護，以及改善沿岸居民日常生活品質。（編輯：陳仁華）1130124

高雄最新電動渡輪「雄棧1號」24日正式啟航，新船穿上黃色小鴨外裝，加入旗津與鼓山服務航線。中央社記者董俊志攝 113年1月24日