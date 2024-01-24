高市議會10次流會 陳其邁盼找出解方加快預算審查

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄市議會為委員會改選問題僵持不下，臨時會15日開議以來流會10次；市長陳其邁今天表示，希望議會和諧，盡速有共識，尋找出解決方案，讓預算審查加快腳步。

市議會17日擬成立民國113年度各種委員會，藍營以民進黨議員黃捷、李柏毅選上立委為由，要求委員會人數調整或延期改選，但綠營認為應依議事規則改選，引發藍營不滿，多次透過清點人數方式，導致臨時會開議以來，共流會10次。

對此，陳其邁今天出席高雄市輪船公司「雄棧1號」啟用典禮時，接受媒體聯訪表示，尊重議會運作，但也希望加速審查預算，召開臨時會，目的就是要審查預算，如果預算沒有過，很多重大建設難免也會受到影響。

陳其邁說，希望議會和諧，盡速有共識，尋找出解決方案，讓預算審查能加快腳步，相信這也是市民期待。

高雄市議會自15日臨時會開議以來，共流會10次，議長康裕成昨天宣布，今天下午將再進行黨團協商，希望尋求共識，解決紛爭。（編輯：陳仁華）1130124