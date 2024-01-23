高市議會臨時會開議流會10次 議長宣布黨團協商

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市議會為委員會改選問題僵持不下，藍營認為應排除當選立委的黃捷、李柏毅而與綠營無共識，今天議會再度流會；15日臨時會開議以來流會10次，議長康裕成宣布明天黨團協商。

高雄市議會臨時會16日審查運動發展局預算，因官員未即時到場，國民黨議員邱于軒不滿提案清點人數，導致臨時會第一次流會。

市議會17日擬成立民國113年度各種委員會，藍營以民進黨議員黃捷、李柏毅選上立委為由，要求委員會人數調整或延期改選，但綠營認為仍應依議事規則改選，引發藍營不滿，多次透過清點人數方式，導致議會從臨時會開議以來，共流會10次。

今天下午臨時會再次清點，雖有民進黨議員黃明太、國民黨議員方信淵及無黨籍原住民議員高忠德等3名議員陸續發言，仍挽回不了人數不足的流會命運。

高忠德說，議會已多次流會，如果不能在3月底前完成預算審查，依法總預算可能得交給行政院協商通過，「這樣議員要做什麼？」他每天從部落來回200多公里到議會，就為了堅守議員崗位，卻面臨惡意清點、綁架預算，實在不可取。

方信淵說，希望議長能用智慧盡快化解紛爭，民進黨也應該拿出最大誠意，跟國民黨及無黨籍溝通，讓議會盡快運作，「我們也不喜歡每天提額數問題，希望讓議會好好運作。」

黃明太說，每次簽名領出席費都覺得慚愧，希望藍綠兩黨好好談，大家節制一點，好好協調，趕快把預算審完。他還說，「說實話，國民黨的主張並非沒有道理」，2名當選立委的議員即將離開議會，再參加委員會分配並不適當。

黃明太還說，不該為了搶占召委，把黃捷、李柏毅放入。現在議會都無法運作，召委又有何用，「再這樣我就退出民進黨，職務都荒廢了，在哪個黨有何差別？」

由於議會今天再度流會，康裕成宣布，明天下午2時45分，國民黨、民進黨及無黨團結聯盟等3個黨團再協商一次。

高市議會目前共有64席，國民黨團28席、民進黨團31席、無黨團結聯盟3席，副議長曾俊傑與無黨籍議員李順進，未加入任何黨團。不過在黃捷、李柏毅當選立委後，民進黨團將只剩29人，但仍比國民黨多1席。（編輯：陳政偉）1130123