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黃色小鴨公仔是中國製 高市觀光局：非市府商品

2024/2/5 17:45（2/5 18:25 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）黃色小鴨重返愛河灣，參觀人潮已破200萬人次，有民眾發現周邊商品黃色小鴨公仔是Made in China；高市府觀光局表示，這是民間授權廠商販售商品，並非市府製作生產商品。

黃色小鴨吸引大批人潮觀賞，根據高雄市政府觀光局統計，自1月27日起小鴨展出以來，截至3日，已突破200萬人次參觀，預料春節期間參觀人潮還會更多。

黃色小鴨人氣旺，周邊商品也很多，但有民眾向臉書（Facebook）粉專「Care高雄」投書，指1款黃色小鴨公仔底部印有高雄市政府字樣，同時也印出生產地點是「Made in China（中國製造）」，並附上照片佐證。

對此，網友紛紛留言說，「連黃色小鴨也被統戰」、「要被鴨鴨統戰了？」、「魔鬼就藏在細節裡」、「買這個會回傳個人資訊到對岸吧」；但也有人緩頰說，台灣有許多生活用品，其實也都是中國製造的。

觀光局今天回應表示，此次活動「黃色小鴨公仔」是由民間企業廠商取得藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）正式授權，向英國品牌Tolo（霍夫曼授權的正版產品玩具廠商）購買黃色小鴨公仔，並雷射印刷此次活動專屬授權Logo。

觀光局強調，這是取得授權的民間企業廠商所販售的商品，並非市府製作生產商品。（編輯：陳仁華）1130205

#高雄市政府觀光局
#高雄市觀光局
#霍夫曼
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