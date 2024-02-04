紅髮艾德高雄與粉絲鬥智 過關者共進午餐

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）英國創作歌手紅髮艾德昨晚在高雄國家體育場開唱，嗨翻5.6萬粉絲，事前他在高雄各處景點留下信封與粉絲鬥智，成功解答的6名過關者獲得與紅髮艾德共進午餐的驚喜大禮。

紅髮艾德（Ed Sheeran）的第7張錄音室專輯「深秋變奏曲」（Autumn Variations）不僅取得驚人成績，更親自挑選全球14個國家的粉絲參與音樂影像拍攝，在這趟世界巡迴演唱會也與粉絲有獨家互動。日本場演出前夜，紅髮艾德就與粉絲相約在卡拉OK，還約樂團ONE OK ROCK主唱Taka一起歡唱整晚。

對於台灣場的粉絲，紅髮艾德則在社群IG限時動態提示，只要解讀照片、地標數字和歌詞涵義，就有機會找到數封隱藏在高雄各處景點的信封，包含美麗島捷運站、愛河之心、駁二藝術特區與黃色小鴨所在的高雄港。不僅帶來尋寶樂趣，還讓粉絲有機會跟隨著紅髮艾德的足跡探索高雄，在他藏寶過程還被粉絲捕獲自拍。

紅髮艾德邀請了6名找到信封並成功過關的粉絲共進2小時的午餐，並親自挑選餐廳，品嚐當地特色涮涮鍋。從鍋底到主食，紅髮艾德選擇了粉絲推薦的膠原雞湯鍋底和高雄當地精選食材，這段寶貴的時光不僅充滿了音樂和對話，也彷彿1場好友聚會。

午餐結束後，紅髮艾德便前往場館準備晚上的演唱會。在長達2小時不停歇、膾炙人口的金曲演唱，每一刻都讓粉絲陶醉其中，多對情侶在演唱會後求婚，相當浪漫，讓粉絲度過了難以忘懷的夜晚。（編輯：管中維）1130204