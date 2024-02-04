紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬觀眾 台語喊話「多謝」[影]

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（中央社記者王心妤台北4日電）英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）昨晚在高雄國家體育場舉辦演唱會，吸引5.6萬名粉絲參與。他除了熱情帶動唱，更身穿印有TAIWAN字樣衣服，用台語說「多謝」。

「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」演唱會由歌手卡倫史考特（Calum Scott）演唱Biblical、Run With Me拉開序幕，他特別練習中文和台語，並對歌迷說：「你好，台灣！」、「我愛你」、台語「吃飽沒」。

紅髮艾德昨晚先是跟全場問好，並說這次是繼2019年後首次回到台灣，度過很美好的時光，也吃了許多美食，希望觀眾都能好好享受這段美好時光。

紅髮艾德也說，從沒想過會在這麼遠的地方開唱，這一切都不是理所當然，「我只想說我非常感謝，也謝謝你們與我共度週六的夜晚。」他演唱到The A Team時邀請觀眾舉起雙手跟著唱。

紅髮艾德演唱Tides、Galway Girl、Thinking Out Loud等23首歌曲，最後以You Need Me、Shape of You、Bad Habits等3首歌曲安可劃下句點。

紅髮艾德擁有Photograph、Thinking Out Loud等多首膾炙人口金曲，2023年解鎖英國百億串流數，成為史上首名榮獲Gold BRIT Billion Award殊榮肯定的歌手。（編輯：張雅淨）1130204