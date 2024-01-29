演唱會經濟持續 高雄2024續推商圈夜市優惠券

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄演唱會經濟持續，今年上半年，包含紅髮艾德、洛史都華、五月天等演唱會將登場，市府推出2024年的商圈夜市優惠券，憑演出門票可獲一張50元優惠券，使用至今年4月30日。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，2月2日起至2月4日，只要憑紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會門票，在左營、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔站等6處高捷車站就能兌換，使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋等特色店家。

經發局長廖泰翔表示，為了擴大經濟效益、導流演唱會人流落地消費，市府持續搭配演唱會檔期，量身打造推出對接方案。去年六龜山中音樂節、聖誕生活節也擴大辦理，獲得外界正面回饋。

廖泰翔說，為了回應歌迷與店家的期待，市府持續推出「2024商圈夜市優惠券」，歡迎歌迷朋友踴躍兌換。後續還有洛史都華（Rod Stewart）、五月天、高雄櫻花季音樂節及2024大港開唱等演唱會等活動皆可使用，將歌迷導引入商圈、夜市延續消費。

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經發局說明，設有兌換商圈夜市優惠券服務台的6處高捷站，兌換時間從上午10時到晚上10時；部分捷運站兌換點也將配合演唱會散場時間，延長服務至凌晨12時。

六合夜市管委會主委莊其章表示，去年攤商被演唱會引入的人流嚇到，演唱會期間，人潮就會爆滿，而演唱會結束不到1小時，湧入的大量歌迷，每個攤位前都有排隊人潮，讓攤商收到滿滿的商圈夜市優惠券，甚至有的攤商還做到清晨3、4時。（編輯：黃世雅）1130129