紅髮艾德Ed Sheeran高雄趴趴走 IG曬與黃色小鴨合影

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）昨天降落高雄後，四處在市區趴趴走打卡，今天在社群平台IG曬出與最夯地標黃色小鴨合影，還成功被粉絲們捕捉自拍。

紅髮艾德3日將於高雄國家體育場開唱，昨天從日本包機帶著近百名演唱會團隊工作人員與演唱會設備來台。難得來到高雄的他開心四處觀光旅遊，並在IG留下許多像密碼般的GPS經緯度座標、照片與1句歌詞，地點包含愛河、旗津、駁二藝文特區與黃色小鴨所在的高雄港。

與黃色小鴨的合影裡，紅髮艾德用心把經典歌曲You Need Me, I Don't Need You的1個歌詞改成ducking，相當俏皮可愛，也親民分享與粉絲自拍，笑喊：「被他們抓到了。」

主辦單位宣布，由於紅髮艾德3日高雄世運演唱會門票一開賣就秒殺售罄，今天下午1時起釋放舞台搭設保留區域票券，請歌迷把握最後機會搶票，詳細購票資訊可洽寬宏售票系統。（編輯：管中維）1130202