紅髮艾德2/3高雄開唱 周邊交管免費接駁車服務

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）2月3日將在高雄國家體育場開唱，市府交通局今天表示，周邊世運大道中午12時至午夜0時將實施交管，並規劃捷運加密班次、台鐵高鐵加開北上列車，以及免費接駁車服務。

交通局今天發布新聞稿說明，世運大道屆時將於2月3日中午12時至午夜0時實施交通管制，預估左楠路、翠華路、軍校路、國道10號會有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

此外，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求民眾，可利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達會場。

主辦單位也安排免費接駁專車，下午3時至7時30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、下午9時至11時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

散場疏運部分，民眾可以步行至R17世運站，捷運已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3至4分鐘。機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及緯六路，開放時間為2月3日上午8時至下午11時。

交通局也提醒，會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，呼籲民眾千萬不要開車前往，以免找不到停車位延誤進場時間。

台鐵及台灣高鐵為服務外地歌迷，將加開北上列車，詳細列車及購票資訊可至台鐵網頁（https://www.railway.gov.tw/）及台灣高鐵網頁（https://www.thsrc.com.tw/）查詢。（編輯：陳仁華）1130131