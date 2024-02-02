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紅髮艾德包機提前抵高雄 備戰5萬人世運演唱會

2024/2/2 11:49（2/2 12:11 更新）
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英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）1月31日剛結束日本演出，立即包機到台灣高雄備戰紅髮艾德世界巡迴演唱會高雄站。（AEG提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月2日
英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）1月31日剛結束日本演出，立即包機到台灣高雄備戰紅髮艾德世界巡迴演唱會高雄站。（AEG提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月2日
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（中央社記者葉冠吟台北2日電）英國創作歌手紅髮艾德3日將於高雄世運主場館開唱，1月31日剛結束日本東京巨蛋演唱會的他，昨天下午提早從日本包機直飛高雄小港機場，熱情與粉絲打招呼畫面都被捕捉。

擁有Photograph、Thinking Out Loud等眾多膾炙人口金曲的紅髮艾德（Ed Sheeran），2023年更是解鎖英國百億串流數，是史上首名榮獲Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞）殊榮肯定的歌手。

紅髮艾德昨天下午5時41分與近百名演唱會團隊工作人員低調抵台，這也是他首度到高雄5萬多人的超大型場地開唱，演唱會器材設備更從日本包機2台貨機直送台灣高雄，場面超盛大，也遇到粉絲熱情接機，親民寵粉的他現場不忘與歌迷粉絲自拍、聊天打招呼。

紅髮艾德的世界巡迴演唱會高雄站，將於3日下午4時開放觀眾入場，晚上7時由暖場嘉賓「英倫情人」卡倫史考特（Calum Scott）演出，直到8時紅髮艾德將正式登台開唱。（編輯：陳政偉）1130202

英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）（右）1日搭乘包機抵達高雄小港機場，與前來接機的粉絲自拍合影。（讀者提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月2日
英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）（右）1日搭乘包機抵達高雄小港機場，與前來接機的粉絲自拍合影。（讀者提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月2日
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