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黃色小鴨高雄展區遭網友勒索威脅放炸彈 警方加強場檢

2024/2/7 15:57（2/7 16:48 更新）
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黃色小鴨睽違10年重返高雄愛河灣，參觀人次已破200萬，但高雄流行音樂中心臉書貼文卻有網友留言威脅裝設炸彈，並勒索新台幣4000萬元，轄區警方7日下午表示，目前已加強編排場檢。（高市鹽埕警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月7日
黃色小鴨睽違10年重返高雄愛河灣，參觀人次已破200萬，但高雄流行音樂中心臉書貼文卻有網友留言威脅裝設炸彈，並勒索新台幣4000萬元，轄區警方7日下午表示，目前已加強編排場檢。（高市鹽埕警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月7日
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）黃色小鴨重返高雄愛河灣，吸引大量人潮。但高雄流行音樂中心臉書貼文卻有網友留言威脅裝設炸彈，並勒索4000萬；高雄警方表示，經查留言者IP在境外，目前已在周圍場域加強編排場檢。

黃色小鴨睽違10年重返高雄愛河灣，參觀人次已破200萬，但1名署名「曹浪」網友昨天卻在高雄流行音樂中心臉書（Facebook）粉絲專頁1則貼文底下留言，「我在音樂中心安裝了遙控炸彈，如果不希望我引爆炸彈，請在下午四點前給我準備4000萬台幣，三點半我會告訴你我的銀行帳戶，如果四點看不到錢，我會引爆炸彈」。

對此，轄區高雄市警察局鹽埕分局今天下午回應，目前已在周圍場域編排場檢、巡邏及定點守望等安全維護作為，基於保護民眾安全為首要考量，會更加落實執行勤務。

鹽埕分局指出，案發後已與高流工作人員保持密切聯繫，並已通知前來製作報案筆錄；至於恐嚇犯嫌將依恐嚇公眾罪及恐嚇取財等罪嫌進行偵辦，目前已查到留言者IP位於境外，正積極偵處中。（編輯：陳仁華）1130207

#高雄市政府警察局鹽埕分局
#高雄市
#高雄市警察局鹽埕分局
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