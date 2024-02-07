春節期間顧身心健康 教部推「五正四樂」

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（中央社記者陳至中台北7日電）春節期間是親子相處的好時機，教育部提出「五正四樂」口訣，建議家長關注孩子身心健康，適時出遊、少玩3C，吃足青菜和水果，每天睡足8小時維持正常作息，開學才不會難以適應。

教育部今天發布新聞稿，「五正」是指正向情緒、正向參與、正向關係、正向意義、正向成就，著重健康的心理關係；「四樂」指樂動、樂活、樂食、樂眠，關注生理健康。

教育部指出，許多學校都會透過獎勵機制，鼓勵家長引導孩子做好健康自主管理，或在寒假期間舉辦童軍、樂樂棒球、舞蹈活動，鼓勵戶外活動，提升心理健康與幸福感。

春節期間親子一同走春，可以增進情感並寓教於樂，國立台灣藝術教育館是一個好去處。除了除夕、大年初一休館，其他時間都正常開放，邀請家長、孩子一起感受藝術的氛圍。

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藝教館在寒假期間有「第72屆全國學生美術比賽特優作品展覽」及「奇幻風格創作展」等，同時也在臉書（Facebook）上舉辦新春限定活動，邀請多名表演藝術專家對談，重溫南海劇場的經典演出經歷。

藝教館長李泊言表示，藝教館的最大功能，就是要讓民眾更貼近藝術並融入生活之中，藉由欣賞藝術、開發心靈潛能，進而運用美學提升生活品質。歡迎社會大眾及師生在春節期間多加運用藝教館的藝教資源，享受一場豐富的心靈之旅。（編輯：李亨山）1130207