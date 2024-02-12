黃色小鴨風潮 陳其邁親製鴨鴨雞蛋糕迎客

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）黃色小鴨重返高雄，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」吸引大批人潮，高雄市長陳其邁再次走訪小鴨展場，親製鴨鴨造型雞蛋糕、日式和菓子，現場分送給小朋友享用。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，陳其邁跟餐車兄妹檔學習手作鴨鴨造型雞蛋糕、日式和菓子，歡迎大家到高雄追鴨、品嚐在地特色美食。

陳其邁表示，現場準備美味的餐飲市集，周邊的鹽埕、哈瑪星更是美食小吃的集散地；來高雄，不用擔心餓肚子，「要煩惱的只有你每樣都想品嚐」，熱情邀請大家到高雄追鴨，享受南台灣冬日暖陽與熱情。

陳其邁春節前夕化身餐車店員，量測溫度、麵糊倒入模具，每個步驟都沒有難倒他。陳其邁親自手作可愛又療癒的鴨鴨造型雞蛋糕及紅豆和菓子，見到製作完成的點心餅乾成品，直呼太過療癒捨不得入口。

「Small Cake燒菓子」與「蒔米-日式御守燒」餐車為紀念黃色小鴨回歸，設計立體鴨鴨造型的限定品項，搭配每日現打的麵糊與自製內餡，口感外酥內軟、香氣四溢。

市府指出，餐車老闆是一對年輕兄妹檔，當初看到青年局的青年攤車輔導品牌計畫，兩人決定前往諮詢，該計畫提供專業顧問諮詢輔導、每個品牌最高新台幣3萬元輔導費等策略。

青年局計畫協助攤車創業者優化攤車品牌競爭力，包含品牌經營、行銷、LOGO設計等，形塑具創意特色的青創市集文化，截至今年1月底，輔導課程累計超過700參與人次。

陳其邁與餐車哥哥陳智翔在製作過程中，也回憶起10年前的黃色旋風，當時港邊只有一隻黃色小鴨，當年哥哥就讀大學1年級，妹妹陳儀玲還是國中生，陳其邁訝異哥哥10年後外表看起來依舊像個大一生，一點都沒變。

「冬日遊樂園-搧海風siàn hái-hong市集」配合黃色小鴨展期，即日起至25日下午3時至晚上9時，在高雄流行音樂中心海風廣場設攤服務。（編輯：張雅淨）1130212