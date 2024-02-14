黃色小鴨情人節放閃玩親親 動態遊港創首例累計吸引600萬人次

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）今天是西洋情人節，黃色小鴨今天動態遊港創下全球首例，以黃色小鴨視角漫遊愛河灣重大公共建設、地景地標，更讓雙鴨相會合體放閃大玩親親；活動開幕至今吸引600萬人次賞鴨。

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動今天出現新亮點，觀光局規劃「小鴨遊港趣」，透過黃色小鴨的視角，見證高雄10年來的進步與蛻變；同時營造雙鴨情人相會、合體放閃畫面，號召民眾一同參與情人拍照快閃活動。

高雄市長陳其邁、議長康裕成及市府團隊現場齊喊「要幸福鴨」，與民眾歡度浪漫溫馨的情人節。活動現場不僅吸引超過10萬名民眾一睹小鴨悠遊高雄港灣，市府臉書社群平台也累積30萬名觀眾觀看小鴨遊港畫面。

陳其邁在小鴨回港、雙鴨相會的時刻，戴上墨鏡與鴨嘴哨子玩具，玩性大發地吹起蓮兒與啷噹六便士（ Sixpence None The Richer）經典歌曲「kiss Me（吻我）」副歌節奏。

陳其邁表示，2隻黃色小鴨回歸高雄，不只要給民眾雙倍幸福與幸運，更是首創小鴨遊港動態秀，見證高雄10年來城市轉型豐碩的蛻變成果，高流今晚也推出「情人節特別版」燈光秀。

觀光局長高閔琳表示，礁群前的小鴨由18號碼頭出發，遊港路線經過高雄展覽館、棧貳庫、鼓山魚市場，回到高流與音浪塔前的小鴨會合歡度情人節；音浪塔及鯨魚堤岸擠滿遊客捕捉雙鴨KISS珍貴畫面。

觀光局新聞稿指出，「2024高雄冬日遊樂園」與「黃色小鴨」是今年網路聲量最夯活動，社群平台上也被網友各種美照、創意kuso照洗版，觀光局趁勝追擊，於「高雄旅遊網」官方臉書專頁發起「黃色小鴨照片徵圖」活動。

觀光局補充說明，藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）的巨型創作黃色小鴨（Rubber Duck）自2007年開始，已於18個國家、37個國際城市展出。

觀光局表示，以往小鴨的展出方式都是停留在水面上靜態展覽；這次在高雄透過小鴨浮台設計與特別加固的作業，讓小鴨漫遊港灣，不僅向世界展現高雄先進且純熟的造船技術，也是高雄獨步全球、創下黃色小鴨動態展演、小鴨遊港的創舉。

觀光局預告，「高雄春節週週有活動、小鴨週週有活動」，18日有趣味「愛河創意自力造筏」大賽；24日元宵節除將在駁二地區的大港橋旁舉辦 「港快跑鴨」大型水域摸彩活動；觀光局也將在24日、25日下午5時，在18號碼頭（輕軌旅運中心站）發放「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」小提燈，每人限領2盞。（編輯：龍柏安）1130214

黃色小鴨睽違10年重返高雄，14日大年初五依然吸引大批賞鴨民眾拍照，展現小鴨超高人氣。中央社記者董俊志攝 113年2月14日

曾經在高雄刮起莫大熱潮的黃色小鴨再度重返高雄愛河灣，14日西洋情人節，進駐愛河灣的2隻黃色小鴨上演「合體KISS秀」，可愛模樣吸引遊客慕名前往。中央社記者董俊志攝 113年2月14日

農曆大年初五也是西洋情人節，高市府14日下午安排進駐愛河灣的2隻黃色小鴨團聚親吻秀恩愛，與大家共度情人節。中央社記者董俊志攝 113年2月14日

黃色小鴨睽違10年重返高雄，14日西洋情人節，進駐愛河灣的2隻黃色小鴨上演「合體KISS秀」，春節連假期間更是湧入大批賞鴨民眾，展現小鴨超高人氣。中央社記者董俊志攝 113年2月14日

黃色小鴨重返高雄，14日西洋情人節，高市府安排進駐愛河灣的2隻黃色小鴨上演「合體KISS秀」，果然又吸引大批賞鴨民眾，也延續小鴨的超高人氣。中央社記者董俊志攝 113年2月14日

黃色小鴨睽違10年重返高雄，人氣不減，春節連假期間更是湧入大批賞鴨民眾，展現小鴨超高人氣。中央社記者董俊志攝 113年2月14日

黃色小鴨睽違10年重返高雄，14日西洋情人節，高市府還安排2隻黃色小鴨上演「合體KISS秀」，春節期間持續吸引大批遊客，也展現小鴨超高人氣。中央社記者董俊志攝 113年2月14日

迎接黃色小鴨重返高雄，高雄港16至18號碼頭也搖身一變，成為大小朋友的「冬日遊樂園」，春節連假期間更是民眾走春出遊好去處。中央社記者董俊志攝 113年2月14日