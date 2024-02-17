24小時賞黃色小鴨 秀合照免費玩壽山動物園

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄市觀光局即日起至25日推出「黃色小鴨」24小時4K即時影像，讓民眾線上隨時欣賞療癒小鴨及愛河灣景觀；另外，同一期間壽山動物園也有「憑與黃色小鴨合照」入園免費活動。

黃色小鴨於愛河灣「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展出，截至2月中旬，參觀人次突破600萬。觀光局表示，即日起「高雄旅遊網」YouTube頻道推出「期間限定」愛河灣24小時4K即時影像，民眾可線上欣賞可愛療癒黃色小鴨及周邊愛河灣景觀。

觀光局新聞稿指出，為舒緩民眾年後開工補班厭世情緒，壽山動物園自即日起至2月25日推出「憑與黃色小鴨合照」入園免費活動。

觀光局長高閔琳說，壽山動物園地理位置佳，適合踏青、親子出遊，兼具教育意義，結合鹽埕及鼓山區周邊美食和景點，截至昨天，開春已超過20萬人次入園。

高閔琳表示，黃色小鴨風潮，連帶壽山動物園入園人次也顯著提升。初一至初五累計逾6萬人次前來參觀，大年初三單日入園更高達1萬7000人，突破重新開放以來單日入園新高。

壽山動物園補充，動物園配合黃色小鴨展期，推出數檔寓教於樂、適合各年齡層的付費營隊活動；「動物知識＋影音行動導覽」適合親子同歡、「壽山呱呱樂探索營」適合低年級兒童探索、「動物頭套彩繪DIY」、「鴨鴨黏土奇幻藝術家」則適合幼童。另外也有受中高年級學生歡迎的「親子益智動物解密」。

為延續黃色小鴨熱潮，高雄市運動發展局也推出各式小鴨運動，包含黃色小鴨主題造筏大賽、冬季水域體驗、Yabi幼兒滑步車邀請賽等。「2024愛河創意自力造筏大賽」明天登場，近50隊集結愛河灣水域，用自造船筏爭奪創意、速度、環保等共新台幣7萬3000元獎金。（編輯：黃世雅）1130217