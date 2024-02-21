更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
黃色小鴨
新聞專題
黃色小鴨3/36
首頁 / 地方

高市「港快跑鴨！」摸彩活動 上萬小小鴨漂流競速

2024/2/21 14:10（2/21 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市青年局為刺激在地青創經濟，推出「港快跑鴨！」摸彩活動，24日將把1萬5000隻印有摸彩編號的小小鴨投入水域漂流競速，前50名小鴨編號得主通通有獎。（高雄市青年局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月21日
高雄市青年局為刺激在地青創經濟，推出「港快跑鴨！」摸彩活動，24日將把1萬5000隻印有摸彩編號的小小鴨投入水域漂流競速，前50名小鴨編號得主通通有獎。（高雄市青年局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高市青年局為刺激在地青創經濟，推出「港快跑鴨！」摸彩活動，抽獎方式別出心裁，將於24日將1萬5000隻印有摸彩編號的小小鴨投入水域漂流競速，前50名抵達終點的小小鴨通通有獎。

黃色小鴨在2月14日西洋情人節合體玩親親，高雄市青年局推出「港快跑鴨！」摸彩活動，幽默延續合體橋段，讓小鴨在元宵節孵出1萬5000隻小小鴨。

高雄市青年局今天新聞稿指出，今年高雄燈會主題「2024冬日遊樂園」有黃色小鴨及一系列主題活動加持，已經吸引740萬人潮，為擴大高雄在地青創經濟效益，將以好玩有趣的方式推出的「港快跑鴨！」水域摸彩活動。

青年局表示，民眾只要於2月1日至2月18日在活動合作的121家青創店家單筆消費滿新台幣200元，即可獲得印有編號的摸彩券，共計1萬5000張摸彩券，2月24日將在大港橋以極具創意的小小鴨競速漂流抽獎方式抽出50名幸運兒。

青年局表示，24日元宵節當天下午3時45分，將在大港橋水域將1萬5000隻印有編號的小小鴨全數倒入水中，成千上萬的小小鴨們在350公尺長的賽道向前競速漂流，靠近終點處時，賽道會越縮越小，前50名抵達終點的小小鴨通通有獎。

第一名抵達終點的小小鴨，擁有其對應編號摸彩券的民眾就能獲得「高雄-東京雙人商務艙來回機票」，第2至50名分別可得到iPhone 15 Pro 128G手機、漢來大飯店住宿券、7-ELEVEN商品禮券1000元等多項好禮。

青年局表示，歡迎民眾24日下午先提前搭乘輕軌到「駁二大義站」觀看大港橋旋轉，再接著觀看1萬5000隻小小鴨的療癒漂漂河，一起見證「獎落誰鴨」。

詳細得獎名單將於活動結束後公布在活動網頁（https://kh-duck.com）、青年局官網、臉書及IG，也會於3月4日前以電話連絡得獎者，並以簡訊傳送兌獎申報資料填寫表單。（編輯：謝雅竹）1130221

#大港橋
#高雄市青年局
#高雄市
#黃色小鴨
#謝雅竹
黃色小鴨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
24小時賞黃色小鴨 秀合照免費玩壽山動物園
172.30.142.51